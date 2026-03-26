L’Inter continua a seguire con attenzione il campionato di Serie B, con particolare interesse verso il Modena, che si distingue per le sue prestazioni. La società nerazzurra ha già preso un giocatore dal club emiliano e ha manifestato interesse anche per un nuovo talento, Tonoli, che gioca nella squadra modenese. La strategia di mercato si concentra sulle giovani promesse del campionato cadetto.

In casa Inter l’attenzione verso la Serie B resta altissima. In particolare, i riflettori sono puntati sul Modena, protagonista di un campionato di alto livello e già bacino di mercato per i nerazzurri, che a gennaio hanno bloccato per la prossima stagione il talento Yanis Massolin. Se il centrocampo ha già visto un primo intervento, lo sguardo della dirigenza si concentra ora sulla difesa, reparto destinato a cambiare volto con le uscite di Acerbi e De Vrij. In questo scenario sta emergendo con forza il nome di Daniel Tonoli, pilastro della retroguardia gialloblù e autore di una stagione di grande continuità, finito nel mirino non solo dell’Inter ma anche di diversi club di Serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter: piace Tonoli, nuova idea dal Modena

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