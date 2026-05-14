In giornata sono circolate nuove voci sul possibile trasferimento di Frattesi alla Juventus, con un’idea che sembra ripresentarsi. Secondo alcune fonti, l’allenatore dell’attuale squadra di Frattesi avrebbe espresso un parere favorevole alla soluzione. L’Inter, dal canto suo, avrebbe avanzato una richiesta di scambio con Cambiaso o una somma superiore ai 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore.

o oltre 30 milioni per il proprio incursore. Il mercato della Juventus per la trequarti resta focalizzato sui nomi di Bernardo Silva e Brahim Diaz, ma sullo sfondo emerge con l’occasione Davide Frattesi. Il centrocampista dell’ Inter, 26 anni, ha espresso chiaramente la volontà di lasciare i nerazzurri per trovare un progetto che lo veda protagonista assoluto. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La pista bianconera, già sondata nelle scorse sessioni, presenta però diverse insidie. Sebbene Luciano Spalletti ne apprezzi le doti da finalizzatore e l’intelligenza tattica, il tecnico cerca un profilo di qualità superiore per la trequarti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi alla Juve, rispunta l’idea: il parere di Spalletti. L’Inter chiede Cambiaso in cambio

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