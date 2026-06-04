Dall’IA al Seicento | gli studenti riscoprono Fra’ Bernardinello

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti stanno riscoprendo Fra’ Bernardinello, coinvolti in un progetto che collega l’uso dell’intelligenza artificiale con il Seicento. La domanda principale riguarda come l’IA possa aiutare a ricostruire i miracoli di quel periodo storico. Inoltre, si indaga sulle tecniche orientali che gli studenti utilizzeranno per narrare la storia, integrando metodi tradizionali e innovativi. Il progetto mira a combinare tecnologia e narrazione storica per approfondire il periodo seicentesco.

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Come può l'intelligenza artificiale ricostruire i miracoli del Seicento?. Quali tecniche orientali useranno gli studenti per narrare la storia?. Chi ha fornito il legame di sangue con il frate?. Come diventerà questo progetto un nuovo itinerario spirituale in Abruzzo?.? In Breve Presentazione ufficiale il 5 giugno 2026 presso la Chiesa di San Gaetano a Goriano Valli. Studenti delle classi 2A-5A utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare testi del 1794. Creazione di 14 bassorilievi in argilla e narrazione tramite teatro giapponese Kamishibai. Progetto mira a istituire un nuovo Cammino di Fra’ Bernardinello nei percorsi sacri abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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