Dall’IA al Seicento | gli studenti riscoprono Fra’ Bernardinello
Gli studenti stanno riscoprendo Fra’ Bernardinello, coinvolti in un progetto che collega l’uso dell’intelligenza artificiale con il Seicento. La domanda principale riguarda come l’IA possa aiutare a ricostruire i miracoli di quel periodo storico. Inoltre, si indaga sulle tecniche orientali che gli studenti utilizzeranno per narrare la storia, integrando metodi tradizionali e innovativi. Il progetto mira a combinare tecnologia e narrazione storica per approfondire il periodo seicentesco.
Come può l'intelligenza artificiale ricostruire i miracoli del Seicento?. Quali tecniche orientali useranno gli studenti per narrare la storia?. Chi ha fornito il legame di sangue con il frate?. Come diventerà questo progetto un nuovo itinerario spirituale in Abruzzo?.? In Breve Presentazione ufficiale il 5 giugno 2026 presso la Chiesa di San Gaetano a Goriano Valli. Studenti delle classi 2A-5A utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare testi del 1794. Creazione di 14 bassorilievi in argilla e narrazione tramite teatro giapponese Kamishibai. Progetto mira a istituire un nuovo Cammino di Fra’ Bernardinello nei percorsi sacri abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Eredità Olivetti a Loano: gli studenti riscoprono la Lettera 22Gli studenti delle classi seconde dell’indirizzo AFM dell’Istituto Falcone di Loano hanno fatto visita a Ivrea per scoprire la storia della macchina...
Terni, gli studenti riscoprono la Resistenza tra storia e territorioMartedì 21 aprile alle 9, nella Sala Blu di Palazzo Gazzoli a Terni, si terrà l'evento finale del progetto educativo 1945–2025.
Argomenti più discussi: A San Saturnino un incontro sulle ricerche dei Corpi Santi tra Seicento e archeologia; D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa da reato; Un antico manoscritto cifrato conservato nella biblioteca Vaticana è stato finalmente decifrato grazie all'intelligenza artificiale; Spotify sfida le edicole: gli articoli sbarcano in streaming.
DONNA OLIMPIA VS PASQUINO: LA GUERRA TRA IL POTERE E LA SATIRA Se pensate che i meme e i commenti al vetriolo sui social siano un’invenzione moderna, non avete mai letto le pasquinate del Seicento romano! L'ultimo articolo de La F facebook
Questo è il futuro dell’automotive in Italia, ecco a voi la Ferrari Luce (moderate i commenti, rischio querele) reddit