Dall’IA al Seicento | gli studenti riscoprono Fra’ Bernardinello

Notizia in breve

Gli studenti stanno riscoprendo Fra’ Bernardinello, coinvolti in un progetto che collega l’uso dell’intelligenza artificiale con il Seicento. La domanda principale riguarda come l’IA possa aiutare a ricostruire i miracoli di quel periodo storico. Inoltre, si indaga sulle tecniche orientali che gli studenti utilizzeranno per narrare la storia, integrando metodi tradizionali e innovativi. Il progetto mira a combinare tecnologia e narrazione storica per approfondire il periodo seicentesco.