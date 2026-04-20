Eredità Olivetti a Loano | gli studenti riscoprono la Lettera 22

Gli studenti delle classi seconde dell’indirizzo AFM dell’Istituto Falcone di Loano hanno fatto visita a Ivrea per scoprire la storia della macchina da scrivere Lettera 22, parte dell’eredità industriale della Olivetti. La visita ha permesso loro di conoscere il patrimonio legato a questa azienda e il ruolo che ha avuto nel settore, collegando le lezioni in aula con un esempio pratico di innovazione e produzione.

Gli studenti delle classi seconde dell’indirizzo AFM dell’Istituto Falcone di Loano hanno attraversato il confine tra la teoria scolastica e la realtà industriale, spostando il proprio sguardo verso Ivrea. La trasferta, dedicata a scoprire l’eredità lasciata da Olivetti, ha permesso ai giovani della Liguria di confrontarsi con un modello di impresa che ha trasformato la tecnologia in un motore di sviluppo sociale e territoriale. Il percorso formativo si è concentrato sul Museo Tecnologicamente, dove i ragazzi hanno potuto toccare con mano l’evoluzione dei dispositivi che hanno segnato il secolo scorso. Tra i reperti più significativi, spicca...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eredità Olivetti a Loano: gli studenti riscoprono la Lettera 22 Notizie correlate La scienza non ha genere: gli studenti della Valnestore riscoprono le pioniere del sapereCon una “Intervista impossibile” a Marie Curie e un racconto multimediale su Ipazia, due classi dell’Istituto Comprensivo Panicale-Paciano-Piegaro... Matera celebra Olivetti: l’eredità del design tra fabbrica e cittàMatera ospiterà sabato 11 aprile 2026, alle ore 9:30, un convegno dedicato alla figura di Adriano Olivetti e al suo impatto sull’ergonomia...