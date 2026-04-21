Martedì 21 aprile alle 9, nella Sala Blu di Palazzo Gazzoli a Terni, si terrà l'evento finale del progetto educativo 1945–2025. L'iniziativa coinvolge studenti che approfondiscono la storia della Resistenza attraverso visite e percorsi nel centro cittadino. La giornata rappresenta la conclusione di un percorso di studio che ha collegato eventi storici e il territorio locale.

Martedì 21 aprile, alle ore 9, la Sala Blu di Palazzo Gazzoli a Terni ospiterà il momento conclusivo del progetto educativo 1945–2025: scoprire la storia passeggiando per la città. Gli studenti delle classi 5A, 5D, 5BL, 5BS e 5CS del Liceo Renato Donatelli presenteranno i risultati di un percorso di ricerca sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla Resistenza, basato sull’esplorazione fisica dei luoghi storici della città. Il lavoro svolto dai giovani del Donatelli, coordinati dai docenti Simona Nucciarelli, Romina Perni e Andrea Paris, ha trasformato la memoria storica in un esercizio di analisi territoriale. Attraverso camminate urbane tra vie e monumenti simbolo di Terni, gli studenti hanno collegato i grandi eventi della storia nazionale con la realtà locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, gli studenti riscoprono la Resistenza tra storia e territorio

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