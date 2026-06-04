Dall' eurocentrismo a Leone XIV | Massimo Franco racconta a Acireale l' intreccio storico tra dollari guerre e papato

Da cataniatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dibattito si è svolto ad Acireale con Massimo Franco, che ha analizzato il legame tra dollari, guerre e il ruolo della Chiesa nel corso della storia. L'incontro ha affrontato il passaggio dall'eurocentrismo alla figura di Leone XIV, evidenziando come eventi economici e politici si siano intrecciati nel tempo. Sono stati discussi i rapporti tra potenze finanziarie e istituzioni religiose, senza entrare nel merito di singoli casi o figure specifiche.

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Un confronto di alto profilo sui grandi temi della storia, della geopolitica e del ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo. È il bilancio della serata che ha visto protagonista ad Acireale il giornalista e saggista Massimo Franco, autore del volume "Papi, dollari e guerre. Il potere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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