Dall' eurocentrismo a Leone XIV | Massimo Franco racconta a Acireale l' intreccio storico tra dollari guerre e papato

Notizia in breve

Un dibattito si è svolto ad Acireale con Massimo Franco, che ha analizzato il legame tra dollari, guerre e il ruolo della Chiesa nel corso della storia. L'incontro ha affrontato il passaggio dall'eurocentrismo alla figura di Leone XIV, evidenziando come eventi economici e politici si siano intrecciati nel tempo. Sono stati discussi i rapporti tra potenze finanziarie e istituzioni religiose, senza entrare nel merito di singoli casi o figure specifiche.