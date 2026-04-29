Leone XIV | l’allarme del Papa tra il dramma di Dachau e le guerre odierne

Durante un'udienza tenutasi il 29 aprile, il Papa ha espresso un forte monito sulla crisi mondiale attuale, collegando la memoria del campo di concentramento di Dachau alle tensioni e alle violazioni del diritto internazionale che si verificano oggi. Ha evidenziato come i drammi del passato si riflettano nelle sfide contemporanee, invitando alla riflessione e alla responsabilità collettiva di fronte ai conflitti e alle ingiustizie.

? Cosa sapere Papa Leone XIV lancia un monito sulla crisi globale durante l'udienza del 29 aprile.. Il Pontefice collega la memoria di Dachau all'attuale erosione del diritto internazionale.. Durante l’udienza generale di mercoledì 29 aprile 2026, il Pontefice Leone XIV ha lanciato un monito durissimo sulla crisi globale, definendo l’epoca attuale come un periodo caratterizzato da conflitti aperti e dal costante disprezzo per le norme che regolano i rapporti tra le nazioni. Il messaggio del Pontefice è giunto durante l’incontro con i fedeli in Vaticano, dove il sovrano pontificio ha voluto riallacciare i fili con la realtà del continente africano, ripercorrendo i momenti salienti del suo recente pellegrinaggio in quelle terre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leone XIV: l’allarme del Papa tra il dramma di Dachau e le guerre odierne Notizie correlate Via Crucis di Papa Leone XIV: chi decide le guerre ne risponderà a Dio“C’è chi crede di avere ricevuto un’autorità senza limiti e pensa di poterne usare e abusare a proprio piacimento”. Papa Leone XIV: "Deporre le armi, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace"“Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo! Lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi! Chi ha in mano armi le deponga!... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Leone XIV: sostengo chi combatte contro la pena di morte, negli Usa e nel mondo; Leone XIV: l’Africa, luce e missione; L'economia che uccide l'Africa; Papa Leone, falso allarme bomba a casa del fratello John Prevost: in corso accertamenti per arrivare all'autore. Leone XIV, falso allarme bomba nella casa del fratello John, in corso accertamenti per arrivare all'autoreUn allarme bomba ha scosso la famiglia di Papa Leone XIV. Mercoledì 15 aprile, la casa del fratello John Prevost, a New Lenox, è stata perquisita dopo la ... ilmessaggero.it New Lenox, una sera di paura nella periferia di Chicago: falso allarme bomba vicino alla casa del fratello di Papa Leone XIVUn’e-mail, le sirene, le case svuotate in pochi minuti: cosa è accaduto davvero nell’Illinois e perché quell’episodio, pur rivelatosi infondato, pesa molto più di quanto sembri ... giornalelavoce.it #TG2000 - In Vaticano Papa Leone ha tenuto la prima udienza dopo il ritorno dal viaggio apostolico in Africa: ringrazio il Signore per ciò che mi hanno donato, una ricchezza inestimabile per il mio cuore e il mio ministero”. Sono andato – ha aggiunto – come - facebook.com facebook La giocata di Leone Domani finale di Coppa Italia Primavera per l’Under 20 x.com