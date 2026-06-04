Dall’epidemia in Congo al protocollo in Italia il Mario Negri | Cosa sappiamo sull’Ebola

L’epidemia di Ebola ha coinvolto alcune zone della Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda, con casi confermati e decessi registrati. In Italia, sono stati adottati protocolli specifici per gestire eventuali contagi, mentre il Mario Negri ha pubblicato un rapporto aggiornato sulla malattia. Attualmente, si conoscono i metodi di trasmissione e le misure di sicurezza, con focus su isolamento e monitoraggio dei soggetti a rischio.

Cosa sappiamo esattamente della diffusione di Ebola? In questi giorni quotidiani e tv stanno parlando parecchio della grave malattia causata da questo virus a seguito dello scoppio dell’epidemia che sta colpendo soprattutto alcune aree della Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda. In Italia sono state rafforzate le misure di sorveglianza per chi è stato in questi Paesi: i casi sospetti segnalati finora sono stati gestiti in isolamento e sono risultati negativi, ma si sta continuando a prestare particolare attenzione sulla situazione. Su scala globale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che i casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, nell’Africa centrale, sono 116: molti meno degli oltre 900 che aveva segnalato venerdì scorso (29 maggio, ndr). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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EBOLA IN ITALIA: DUE CASI SOSPETTI

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