Cosa sappiamo della nuova epidemia di Ebola in Congo

La Repubblica Democratica del Congo ha annunciato un nuovo focolaio di Ebola nel paese. Le autorità sanitarie hanno confermato diversi casi e stanno già attuando misure di contenimento. Le squadre specializzate sono state inviate nelle aree interessate per avviare le operazioni di controllo e vaccinazione. Finora, sono stati registrati alcuni decessi e diversi pazienti sono in cura. La situazione viene monitorata attentamente dalle organizzazioni internazionali, che forniscono supporto nelle attività di risposta.

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La Repubblica Democratica del Congo torna a fare i conti con una nuova epidemia di Ebola. La principale agenzia sanitaria del continente, Africa Centres for Disease Control and Prevention, ha confermato la diffusione del virus nella provincia orientale di Ituri, dove sono già stati registrati circa 246 casi e 80 decessi. Le aree più colpite sono le città minerarie di Mongwalu e Rwampara, considerate particolarmente vulnerabili a causa dell’elevata mobilità della popolazione. L’allarme si è aggravato dopo che le autorità dell’Uganda hanno confermato un caso importato dalla vicina Repubblica Democratica del Congo. Secondo il ministero della Salute ugandese, un uomo di 59 anni, deceduto giovedì, è risultato positivo al virus. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Congo, nuova epidemia di Ebola: oltre 240 casi sospetti e 65 mortiL’Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) ha confermato un nuovo focolaio di Ebola in una provincia remota del Congo orientale. Un’epidemia di Ebola è stata dichiarata in CongoUn’epidemia di Ebola è stata dichiarata nella provincia di Ituri, che si trova nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Cosa sappiamo della nuova epidemia di Ebola in CongoSono già stati registrati circa 246 casi e 80 decessi. L'allarme di Msf: È fondamentale un intervento rapido L'articolo Cosa sappiamo della nuova epidemia di Ebola in Congo proviene da Open. msn.com Ha sviluppato un nuovo missile per i caccia stealth: cosa sappiamo della nuova arma cinese x.com Basato sugli indizi contestuali, cosa sappiamo della mappa? reddit Cosa sappiamo sulla nuova Mazda CX-3Mazda pensa al ritorno della CX-3, ma non è chiaro se arriverà anche in Europa. Ecco gli ultimi aggiornamenti ... msn.com