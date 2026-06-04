Il governo ha presentato un disegno di legge per ripristinare l’energia nucleare nel Paese, nonostante un referendum popolare si sia espresso chiaramente contro. Nei mesi scorsi, sono stati organizzati diversi referendum su questioni come l’acqua e i finanziamenti ai partiti, ma le proposte sono state ignorate o non recepite. La mancanza di azioni concrete dopo il voto popolare evidenzia una discrepanza tra le decisioni delle istituzioni e la volontà dei cittadini.

Il voto degli italiani, evidentemente, non vale poi così tanto. E a dimostrarlo è il tentativo del governo di riportare il nucleare nel nostro Paese. Ignorando, di fatto, due referendum. Con il rischio di dover tornare alle urne proprio per decidere se il piano del governo – che procede spedito con l’approvazione alla Camera della legge delega – possa andare avanti. Gli italiani, a dire il vero, si sono già espressi: una prima volta nel 1987, dopo la tragedia di Chernobyl, bocciando una serie di norme e portando al progressivo abbandono del programma nucleare. Poi, di nuovo, nel 2011, dopo Fukushima, con un chiaro messaggio al governo Berlusconi: quasi 26 milioni di italiani (oltre il 55% degli elettori) votò a favore dell’abrogazione delle norme che portavano a un ritorno del nucleare in Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dall’acqua al finanziamento ai partiti: tutti i referendum ignorati dai governi

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