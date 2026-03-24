Il risultato del referendum ha portato a una vittoria del NO, con un’affluenza alle urne che ha superato le aspettative. Analizzando le principali fonti di informazione, si nota un ruolo determinante dei partiti e dei giornali nella diffusione delle opinioni. Tra commentatori e analisti, c’è chi ha espresso una forte soddisfazione per il risultato ottenuto, mentre i dati di partecipazione sono stati oggetto di discussione.

Caro direttore Travaglio, condivido la gioia per la netta vittoria del NO alla Riforma costituzionale voluta dal governo Meloni. Mi congratulo con Te personalmente e con l’intera compagine del Fatto Quotidiano che tanto avete contribuito a questa vittoria, voce indipendente e quasi isolata nel contrastare le macroscopiche menzogne con le quali i capi della compagine del SI hanno cercato di ingannare gli italiani. Ma il sospiro di sollievo per lo scampato pericolo è stato presto attenuato dai primi commenti sull’esito del Referendum sentiti in televisione. Si sono tutti scatenati su questioni di minore importanza o, comunque, estranei al significato profondo del Referendum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vittoria del No al referendum: dall’affluenza alle urne ai sondaggi, dal ruolo dei partiti ai giornali. Ecco alcune considerazioni

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