Il Galatasaray ha versato l’ultima rata da 17,5 milioni per il trasferimento di Osimhen, completando così il pagamento totale. La cessione del giocatore, iniziata dopo il terzo scudetto, si è protratta fino all’estate 2025. La trattativa, durata quasi due anni, si è conclusa con il trasferimento definitivo del calciatore in Turchia.

È probabilmente stata la telenovela più lunga dei 22 anni di gestione De Laurentiis: partita nel post terzo scudetto, la vicenda Osimhen si è trascinata come una zavorra fino all’estate 2025, quando finalmente il nigeriano viene ceduto a titolo definitivo al club di Istanbul. Il Galatasaray ha infatti versato l’ultima rata di 17,5 milioni di euro al Napoli. Croce e delizia il buon Victor. Con la maglia della squadra turca, ha messo a segno 59 gol in 74 presenze, contribuendo alla conquista di due campionati turchi e una Coppa di Turchia. Il Galatasaray ha finito di pagare Osimhen: i dettagli. Riporta Ali Naci Küçük “La scorsa settimana il Galatasaray ha pagato l’ultima rata di Osimhen e completato l’intero importo del cartellino da versare al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dalla Turchia: il Galatasaray ha completato il pagamento di Osimhen con l’ultima rata da 17,5 milioni

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