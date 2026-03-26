Victor Osimhen sembra essere in partenza dal Galatasaray, dopo che la società turca ha dichiarato di voler ricevere 150 milioni di euro per la cessione del suo cartellino in estate. L’attaccante nigeriano ha lasciato Istanbul, ma non si conoscono ancora i dettagli sulla sua prossima destinazione o eventuali trattative in corso. La cifra richiesta rappresenta un punto fisso nelle negoziazioni tra club e potenziali acquirenti.

Victor Osimhen lascia Istanbul a una condizione precisa: il Galatasaray chiede 150 milioni di euro per liberarlo in estate. Una valutazione che il club turco ritiene corretta dopo due stagioni di rendimento elevato. Osimhen al Galatasaray: i 150 milioni che cambiano il mercato. Come rivela il quotidiano turco Fanatik, la permanenza dell’attaccante nigeriano dipende da una cifra astronomica. Il Galatasaray non sconta il prezzo nonostante le avances dal mercato internazionale. L’ex Lille ha dimostrato valore concreto in Champions League, e i turchi traducono questa performance in una richiesta intransigente: 150 milioni di euro non sono negoziabili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Osimhen-Galatasaray, avventura al capolinea? Annuncio a sorpresa dalla Turchia

Articoli correlati

Lang – Galatasaray, dalla Turchia arriva l’annuncio a sorpresa in diretta!Le voci di mercato che riguardano Noa Lang continuano a far discutere, anche all’estero.

Nessuno in Turchia aveva mai fatto tanto per avere un calciatore: ecco perché Osimhen è al Galatasaray (El Paìs)Da quando Victor Osimhen è andato via da Napoli e invece di finire in un top club di Premier o Liga è andato in Turchia la domanda è sempre la...

Victor Osimhen Galatasaray taraftarnn sürprizine tepkisi #galatasaray @Galatasaray #osimhen

Altri aggiornamenti su Osimhen Galatasaray avventura al...

Temi più discussi: Nella Super League turca ci sono tantissimi nomi noti: le stelle non sono solo al Galatasaray; Osimhen: A Napoli trattato come un cane. La Juve mi chiamava, la mia verità; TUTTO SU OSIMHEN: SARÀ IL COLPO DELL'ESTATE!; Liverpool-Galatasaray, le formazioni ufficiali: Salah contro Osimhen.

Infortunio Osimhen, intervento chirurgico riuscito dopo il problema al braccio: il comunicato del Galatasaray e i tempi di recuperoInfortunio Osimhen, intervento chirurgico riuscito dopo il problema al braccio: il comunicato del Galatasaray e i tempi di recupero ... calcionews24.com

Galatasaray, sangue e infortunio shock per Lang: sarà operato al dito. Frattura per OsimhenArrivano nuovi aggiornamenti in merito agli infortuni di Lang a Osimhen, doppio ko rimediato nella sfida contro il ... fantamaster.it

Tegola Galatasaray: Osimhen operato al braccio, a rischio il derby col Fenerbahce - facebook.com facebook

Come sta #Lang come l'infortunio horror al dito. Serataccia Galatasaray: frattura per Osimhen x.com