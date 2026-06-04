Una proprietaria di un animale domestico ha creato una piattaforma digitale per facilitare l'accesso a specialisti veterinari. La startup, chiamata VetBook, permette ai proprietari di cercare professionisti, gestire le cartelle cliniche e ricevere consulenze a distanza. La fondatrice ha deciso di avviare il progetto dopo aver incontrato difficoltà nel trovare cure adeguate per la propria cagnolina malata. La piattaforma è italiana e mira a semplificare l'accesso ai servizi veterinari.

Da questa esigenza nasce VetBook, startup fondata a Gorizia da Enrica Cevenini, istruttrice cinofila e imprenditrice, costituita come Società Benefit e Startup Innovativa e recentemente ammessa a Smart&Start Italia di Invitalia. La piattaforma consente ai veterinari di valorizzare online competenze e specializzazioni mentre ai proprietari offre la possibilità di cercare professionisti in base a specie trattate, patologie e modalità di visita disponibili, integrando prenotazioni online, cartella clinica digitale e teleconsulti. Accanto alla piattaforma principale nasce anche VetBook Education, area dedicata alla divulgazione veterinaria attraverso corsi online on demand. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dalla storia della cagnolina Greta una startup per trovare i migliori specialisti veterinari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

La storia della cagnolina malata Greta diventa una startupUna storia di una cagnolina malata ha dato origine a una startup dedicata alla cura degli animali domestici.

Prima la diagnosi di un osteosarcoma, poi i mesi trascorsi alla ricerca di specialisti. La cagnolina Greta non c'è più. Ma la sua proprietaria ha fatto tesoro dell'esperienza. Affinché altri proprietari di cani non debbano vivere lo stesso calvarioDopo una diagnosi di osteosarcoma, la proprietaria ha trascorso mesi a consultare specialisti e percorrere centinaia di chilometri per trovare cure...

Temi più discussi: La storia della cagnolina malata Greta diventa una startup; Dalla storia struggente della cagnolina Greta, una guida per tutti i pazienti pelosi difficili; La storia della cagnolina Greta ispira VetBook: nasce la startup per trovare i veterinari giusti; Malattia rara di una cagnolina ispira VetBook, startup nata a Gorizia per trovare veterinari specialisti.

Dalla storia struggente della cagnolina Greta, una guida per tutti i pazienti pelosi difficiliPrima la diagnosi di un osteosarcoma, poi i mesi trascorsi alla ricerca di specialisti. La cagnolina Greta non c'è più. Ma la sua proprietaria ha fatto tesoro dell'esperienza. Affinché altri proprieta ... iodonna.it

La storia della cagnolina malata Greta diventa una startup: nasce VetBookstoria della cagnolina malata Greta diventa una startup: nasce VetBook, il sistema per trovare specialisti veterinari anche nei casi più complessi. corrierenazionale.it