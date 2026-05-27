La storia della cagnolina malata Greta diventa una startup

Una storia di una cagnolina malata ha dato origine a una startup dedicata alla cura degli animali domestici. In Italia, si registrano oltre 65 milioni di animali domestici, tra cui cani, gatti e specie esotiche. La startup si concentra su servizi e prodotti specifici per animali con esigenze particolari, come quelli con problemi di salute. La nascita dell’azienda segue il crescente numero di animali adottati e le richieste di assistenza specializzata.

In Italia vivono oltre 65 milioni di animali domestici e, accanto a cani e gatti, aumentano sempre di più anche gli animali esotici e non convenzionali. Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2025, nelle case degli italiani ci sono più di 30 milioni di pesci, 13 milioni di uccelli e oltre 3 milioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA GIOCA A STRANGER THINGS NELLA VITA REALE CON TUTTI I NOSTRI AMICI!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Non mi arrendo", una vita contro la mafia: la storia dell'ex ispettore della Dia Pippo Giordano diventa un docufilm

Elena Santarelli, chi sono i figli Giacomo e Greta: età e storia della malattia del primogenitoElena Santarelli è nota principalmente per la sua attività televisiva e la presenza sui social media, ma il suo percorso personale include anche la...

Da Gorizia una startup veterinaria nata dalla malattia della cagnolina GretaFondata da Enrica Cevenini dopo la ricerca di cure per la sua cagnolina, la piattaforma punta su specialisti, cartella clinica e ... nordest24.it

La storia della cagnolina malata Greta diventa una startupIn Italia vivono oltre 65 milioni di animali domestici e, accanto a cani e gatti, aumentano sempre di più anche gli animali esotici e non convenzionali. Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2025, nelle ... quicomo.it