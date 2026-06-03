Prima la diagnosi di un osteosarcoma poi i mesi trascorsi alla ricerca di specialisti La cagnolina Greta non c' è più Ma la sua proprietaria ha fatto tesoro dell' esperienza Affinché altri proprietari di cani non debbano vivere lo stesso calvario
Dopo una diagnosi di osteosarcoma, la proprietaria ha trascorso mesi a consultare specialisti e percorrere centinaia di chilometri per trovare cure adeguate. La cagnolina è deceduta, ma l’esperienza vissuta ha portato a una riflessione sulla difficoltà di accedere a diagnosi e trattamenti tempestivi. La proprietaria ora spera di sensibilizzare altri proprietari di animali sul percorso complesso e spesso lungo per curare tumori rari.
P rima la diagnosi di un tumore raro, poi i mesi trascorsi alla ricerca di specialisti e le centinaia di chilometri percorsi per ottenere le migliori cure possibili. Tutti gli sforzi non sono bastati, la cagnolina Greta non c’è più. Ma la sua proprietaria, Enrica Cevenini, ha scelto di fare tesoro della dolorosa esperienza, affinché altri proprietari di cani non debbano vivere lo stesso calvario. E ha dato vita a un progetto di supporto per chi deve affrontare percorsi sanitari complessi con lo specialista veterinario giusto. Cure veterinarie, le nuove tecnologie per la diagnosi precoce X Leggi anche › Quando un cane è famiglia: arriva il Bonus animali per le spese veterinarie Dalla storia struggente della cagnolina Greta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Ci ho messo 2 anni prima di provarci … prima della diagnosi di celiachia di mio figlio … il pensiero era … quando ci chiederanno di provarlo ci andremo … mai avrei immaginato che invece no, non è più così semplice… ora c’è da trovare un posto sicuro in facebook
Voglio solo tornare a come ero prima di ricevere la diagnosi di pots reddit
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