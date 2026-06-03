Prima la diagnosi di un osteosarcoma poi i mesi trascorsi alla ricerca di specialisti La cagnolina Greta non c' è più Ma la sua proprietaria ha fatto tesoro dell' esperienza Affinché altri proprietari di cani non debbano vivere lo stesso calvario

Notizia in breve

Dopo una diagnosi di osteosarcoma, la proprietaria ha trascorso mesi a consultare specialisti e percorrere centinaia di chilometri per trovare cure adeguate. La cagnolina è deceduta, ma l’esperienza vissuta ha portato a una riflessione sulla difficoltà di accedere a diagnosi e trattamenti tempestivi. La proprietaria ora spera di sensibilizzare altri proprietari di animali sul percorso complesso e spesso lungo per curare tumori rari.