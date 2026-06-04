Durante l'evento Data Center Nation a Milano, ABB Electrification ha mostrato nuove soluzioni integrate rivolte alle infrastrutture digitali. La presentazione si è concentrata sulla scalabilità dei sistemi, con particolare attenzione ai server e alle reti. Le novità riguardano componenti e tecnologie progettate per supportare i Data Center del futuro, puntando a migliorare efficienza e adattabilità. La manifestazione ha visto la partecipazione di aziende e professionisti del settore.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - In occasione di Data Center Nation presso l'area MiCo di Milano, ABB Electrification ha presentato le sue soluzioni integrate per le infrastrutture digitali. L'evento, che ha visto la partecipazione di ABB e di Equinix in un panel dedicato a sfide e opportunità del mercato, si colloca in un contesto italiano orientato a superare il gigawatt di potenza IT installata tra il 2027 e il 2028, supportato da 10,5 miliardi di euro di investimenti previsti nel triennio 2023-2025. ( VIDEO ) “Il settore dei data center sta crescendo spinto dall'artificial intelligence sia a livello globale che a livello specifico italiano. A livello globale si registrano 220 gigawatt attesi al 2030 di datacenter installati, e un grosso contributo porterà all'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalla rete al server nel segno della scalabilità, visione di Abb per Data Center del futuro

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