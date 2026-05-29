Un progetto prevede di installare data center subacquei nelle acque oceaniche, lontano dalla terraferma, per ospitare server con milioni di terabyte di dati. Questi server sarebbero collocati sul fondale marino, sfruttando le basse temperature per il raffreddamento. I sistemi sono pensati per essere protetti da radar e attacchi aerei, riducendo i rischi di sabotaggi. L’idea coinvolge anche l’installazione di server nelle Dolomiti, per il raffreddamento naturale.

Nelle fredde acque oceaniche il fondale marino potrebbe presto ospitare un nuovo inquilino. No, nessuna strana specie acquatica, bensì cluster di server che custodiscono milioni di terabyte in memoria digitale, lontani dai radar terrestri e dai sabotaggi aerei, parliamo dei data center. Quella dell’aumento della capacità di elaborazione, archiviazione e trasmissione di dati è, senza esagerazioni, una delle principali preoccupazioni di governi e giganti del big tech. Gli investimenti nel settore si contano ormai in bilioni (migliaia di miliardi), anche perché l’intero settore dell’ intelligenza artificiale dipende da essi per l’addestramento dei modelli e l’archiviazione dei dati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Data Center subacquei e server nelle Dolomiti: le soluzioni estreme per raffreddare l’intelligenza artificiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vertenza call center Enel, indetto nuovo sit-in: "No a intelligenza artificiale per sostituire lavoratori"Venerdì 10 alle 11 si terrà un sit-in davanti alla Prefettura di Bari, promosso da rappresentanti sindacali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Tlc, per...

Unimore punta sulla ricerca in Intelligenza Artificiale, inaugurato il nuovo AI Center modeneseL'Università di Modena e Reggio Emilia ha inaugurato oggi il nuovo “UniMORE AI Center”, dedicato alla ricerca in Intelligenza Artificiale.

Argomenti più discussi: La Cina usa il mare per raffreddare i nuovi data center IA; Cavi sottomarini e democrazia digitale: le questioni poste dalla crisi dello Stretto di Hormuz.

La Cina usa il mare per raffreddare i nuovi data center IAIl data center subacqueo vicino Shanghai entra in piena attività: 24 MW, quasi 2.000 server e raffreddamento passivo con acqua marina. tomshw.it

Microsoft abbandona il progetto Natick e dice addio ai data center sottomariniMicrosoft ha iniziato a testare i suoi primi data center subacquei nel Mare del Nord nel 2018. L'idea era quella di trovare una soluzione sostenibile per il raffreddamento dei data center ma qualcosa ... tomshw.it