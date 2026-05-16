San Giovanni in Fiore | esposto alla Prefettura per violazione Par Condicio

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giovanni in Fiore, è stato presentato un esposto alla Prefettura riguardo a una presunta violazione delle norme sulla Par Condicio durante la campagna elettorale. Le autorità sono state chiamate a intervenire in modo urgente per chiarire la situazione. Le nuove procedure di assegnazione di alcuni bandi di concorso sono al centro di discussioni che riguardano l'esito delle elezioni. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle implicazioni di questa vicenda.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi bandi di concorso l'esito del voto?. Perché la Prefettura è stata chiamata a intervenire d'urgenza?. Quali atti amministrativi hanno scatenato l'esposto di Giuseppe Belcastro?. Chi dovrà decidere se sospendere i concorsi per vigili urbani?.? In Breve Accusa di violazione Legge 282000 contro l'amministrazione di Marco Ambrogio.. Bandi per vigili urbani e ausiliari pubblicati dieci giorni prima del voto.. Richiesta di sospensione concorsi pubblici alla Prefettura di Cosenza per il 24-25 maggio.. Il Comitato 18 Gennaio contesta inaugurazioni dell'ultimo minuto a San Giovanni in Fiore.. Il candidato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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