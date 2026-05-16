San Giovanni in Fiore | esposto alla Prefettura per violazione Par Condicio

A San Giovanni in Fiore, è stato presentato un esposto alla Prefettura riguardo a una presunta violazione delle norme sulla Par Condicio durante la campagna elettorale. Le autorità sono state chiamate a intervenire in modo urgente per chiarire la situazione. Le nuove procedure di assegnazione di alcuni bandi di concorso sono al centro di discussioni che riguardano l'esito delle elezioni. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle implicazioni di questa vicenda.

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