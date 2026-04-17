Torna al Città Fiera la cittadella dedicata alla sicurezza stradale

Si avvicina l’11ª edizione di “Uniti per la sicurezza stradale”, che si svolgerà il 18 e il 19 aprile 2026 nel centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco. Sono in corso i preparativi per l’evento, che prevede diverse attività dedicate alla promozione della sicurezza sulle strade. La cittadella dedicata alla sicurezza stradale torna ad essere protagonista nel calendario locale, attirando visitatori e partecipanti da diverse zone della regione.

Sono giorni intensi per i preparativi della 11ª edizione di “Uniti per la sicurezza stradale”, in programma il 18 e il 19 aprile 2026 al centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco. L’iniziativa, partita nel 2013 proprio da Città Fiera, vanta più di 60 eventi organizzati e.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Oltre 5mila studenti "a lezione" di sicurezza: torna la giornata dedicata alla responsabilità in stradaSi è tenuta questa mattina, martedì, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione della Giornata della sicurezza ed educazione... “Udine in cioccolato” torna in città la festa dedicata al dolce più amatoDal 28 febbraio all’8 marzo 2026 piazza Matteotti si trasformerà di nuovo in un grande laboratorio del gusto a cielo aperto con la XVII edizione di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Esercitazioni, filmati e stand: Uniti per la sicurezza stradale sbarca al Città Fiera; Città Fiera, ruba e spintona la titolare: arrestato 19enne; Pinerolo in Sella. Il 26 aprile torna la Fiera di Primavera; Fiera di Mirandola, Piazza Costituente ospita la 222ª edizione. Torna Uniti per la sicurezza stradale: due giorni di eventi a Città FieraUDINE - Giorni intensi per i preparativi della 11^ edizione di UNITI per la SICUREZZA STRADALE ® dal 18 al 19 aprile 2026 al Centro Commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco. La manifestazion ... nordest24.it Avezzano, torna la Fiera del 25 Aprile: 160 commercianti nel centro cittàTorna ad Avezzano la Fiera del 25 Aprile, uno degli appuntamenti più attesi in città, che porterà nel centro urbano 160 operatori commerciali ... laquilablog.it ESERCITAZIONI, FILMATI E STAND: UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE SBARCA AL CITTÀ FIERA Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/martignacco/esercitazioni-filmati-stand-uniti-per-la-s - facebook.com facebook Martignacco, furto al Città Fiera: 19enne arrestato per rapina dopo aver spintonato la responsabile. #Friuli #Udine #Cronaca x.com