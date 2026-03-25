Treni del Mare 2026 tra Lombardia e Liguria | quando orari stazioni di partenza e arrivo e biglietti

Dal 28 marzo, tornano i Treni del Mare 2026, un servizio ferroviario che collega Milano e altre città della Lombardia con le stazioni liguri durante la primavera e l’estate. Il servizio prevede partenze e arrivi programmati, con orari specifici e stazioni di partenza e arrivo stabilite. Sono disponibili biglietti per i viaggi, utili per evitare il traffico e i cantieri lungo le strade.

Milano, 25 marzo 2026 - La primavera è iniziata e le belle giornate (questo weekend attenzione al cambio dell'ora) con molta più luce invogliano a progettare gite fuori porta o - per chi può - un fine settimana lontani dalla città. Per i lombardi, si sa, il mare per eccellenza è quello della Liguria, complice la bellezza del territorio (dalla Riviera di Ponente a quella di Levante) e anche la sua prossimità: Genova e Milano sono separate da circa 150 km. Distanze che consentono di pianificare una "puntatina" al mare in giornata o per un weekend, in albergo o nelle seconde case, senza dover prendere ferie o aspettare Ponti strategici (anche se quest'anno non mancano le occasioni in tal senso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treni del Mare 2026 tra Lombardia e Liguria: quando, orari, stazioni di partenza e arrivo e biglietti Articoli correlati Treni del mare 2026: collegamenti Lombardia-Liguria anche da SaronnoUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Leggi anche: Ripartono i “Treni del mare”: 10 corse giornaliere fra Lombardia e Liguria Altri aggiornamenti su Treni del Mare 2026 tra Lombardia e... Temi più discussi: Dal 28 marzo tornano i treni del mare verso la Liguria; Ritornano i treni del mare; Tornano i 'treni del mare' per portare i milanesi (e non solo) in Liguria; Treni del mare, stagione 2026: 18 convogli in più tra Torino e la Riviera ligure di Ponente. Treni del mare 2026: collegamenti Lombardia-Liguria anche da SaronnoDal prossimo 28 marzo, il servizio dei Treni del Mare torna a collegare ufficialmente la Lombardia con la Riviera Ligure, inaugurando la stagione ... ilnotiziario.net Treni del Mare 2026 e Ponente Line: 39 collegamenti in più tra Liguria, Lombardia e PiemonteDa sabato 28 marzo, tutti i fine settimana fino al 27 settembre 2026, tornano i treni del mare con 21 collegamenti dalla Lombardia alle riviere della Liguria di Levante fino a La Spezia e di Ponente f ... mentelocale.it Milano cambia orario: arrivano i treni dell’estate Novità per Malpensa, i laghi e il mare della Liguria più corse notturne per Malpensa laghi: viaggi aggiuntivi verso Como e Laveno Mombello tornano i Treni del mare novità in vigore dal we - facebook.com facebook Trenord, nei weekend maggiori collegamenti con i laghi. Ripartono anche i “treni del mare” - x.com