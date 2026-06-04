Dalla campagna gentile agli insulti | Piazza Lega risponde al centrosinistra

Da leccotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi giorni, alcuni membri della giunta e il sindaco hanno usato toni e termini che ricordano più la delegittimazione dell’avversario politico che un confronto rispettoso. La discussione si è spostata da un discorso civile a insulti, passando da espressioni di campagna elettorale a commenti offensivi. Questa escalation ha attirato l’attenzione di alcuni esponenti di altri schieramenti politici, che hanno criticato il cambiamento nel modo di comunicare.

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Negli ultimi giorni abbiamo assistito a toni e termini utilizzati dall'attuale sindaco e da alcuni componenti della sua giunta che ricordano più la delegittimazione dell'avversario politico che un confronto democratico e rispettoso. Un atteggiamento che rappresenta un chiaro segnale di nervosismo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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