Campagna elettorale al veleno Conti Lega | Faenza merita confronto basta insulti e attacchi personali

A Faenza si respira un’atmosfera tesa in vista delle prossime elezioni, con i protagonisti dello schieramento politico che si confrontano tra insulti e attacchi personali. Le tensioni aumentano mentre si moltiplicano gli scontri tra i candidati, alimentando un clima di confronto acceso. La campagna elettorale si fa sempre più accesa e le tensioni sembrano crescere di giorno in giorno.

In queste ore a Faenza si accende il clima politico e si moltiplicano le tensioni legate alla campagna elettorale. Interviene Roberta Conti (Lega), che richiama tutte le forze politiche al rispetto e alla responsabilità nel confronto pubblico, dopo le segnalazioni di episodi critici.“Faenza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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