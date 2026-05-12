Emma ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche rivolte al suo aspetto, dopo anni di commenti negativi sui social e sui media. In passato, è stata giudicata per il suo corpo, definita troppo magra o troppo gonfia, e spesso fotografata e discussa senza sosta. Ora, la sua esperienza con il tumore l’ha portata a cambiare atteggiamento e a confrontarsi apertamente con chi ha commentato il suo aspetto.

Per anni è stata giudicata, commentata, sezionata sui social e sulle copertine. Troppo magra, troppo gonfia, troppo cambiata, troppo tutto. Ma questa volta Emma Marrone ha deciso di non restare in silenzio. Dopo le accuse assurde di aver utilizzato farmaci per dimagrire rapidamente, la cantante ha risposto senza filtri, raccontando cosa significhi davvero convivere con un corpo segnato dalla malattia e dalle sue conseguenze. Un racconto intimo, lucidissimo e necessario, che va ben oltre il gossip e le polemiche social. Emma non ci sta più: così risponde a chi ha sempre insultato il suo corpo. Negli ultimi mesi Emma è apparsa visibilmente dimagrita e sui social non sono mancati commenti velenosi e accuse pesanti.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Emma non ci sta più: dopo i tremendi insulti al suo corpo, risponde a tono agli odiatori, ecco come il tumore l’ha cambiata

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