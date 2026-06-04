Dal verde menta ai toni più delicati dell’avorio e del rosa cipria lo stile della principessa del Giappone si definisce attraverso una palette raffinata e misurata
La principessa del Giappone predilige uno stile caratterizzato da tonalità delicate e misurate. Nel suo guardaroba prevalgono colori come il verde menta, l’avorio e il rosa cipria, scelti per creare un’immagine raffinata e sobria. Le sue scelte cromatiche evitano contrasti forti, puntando su sfumature leggere e delicate. La sua estetica si distingue per l’assenza di eccessi, privilegiando una palette armoniosa e discreta.
N el guardaroba della Principessa Aiko non esistono eccessi. Esiste piuttosto una grammatica cromatica fatta di sfumature leggere, quasi sospese. L’unica figlia dell’imperatore Naruhito Il ne ha dato prova con una serie di blazer color pastello che rappresentano al meglio la sua eleganza misurata. Durante l’ultima apparizione ufficiale, allo stadio Meiji Jingu di Tokyo per una partita di baseball, la principessa è apparsa insieme al padre in un blazer color verde menta. L’ultimo capitolo di una narrazione estetica coerente: tonalità pastello, mai invadenti, sempre calibrate sul contesto e sulla luce. 10 idee look da invitata da copiare alle Royal. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il look del giorno, con i pantaloni rosa cipria che fanno sembrare tutto più elegante
Leggi anche: Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: “Pressappochismo e oscurità. Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell’Ass.ra Lucia Aprile”
Si parla di: Mondiali 2026, presentate ufficialmente le maglie della Tunisia; Hiromi La Terrazza a Roma, ristorante giapponese con sushi e vista.