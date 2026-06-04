Dal verde menta ai toni più delicati dell’avorio e del rosa cipria lo stile della principessa del Giappone si definisce attraverso una palette raffinata e misurata

Notizia in breve

La principessa del Giappone predilige uno stile caratterizzato da tonalità delicate e misurate. Nel suo guardaroba prevalgono colori come il verde menta, l’avorio e il rosa cipria, scelti per creare un’immagine raffinata e sobria. Le sue scelte cromatiche evitano contrasti forti, puntando su sfumature leggere e delicate. La sua estetica si distingue per l’assenza di eccessi, privilegiando una palette armoniosa e discreta.