Per la Primavera-Estate 2026 il colore protagonista è il rosa pallido. Questa tonalità, definita polverosa e romantica, si fa strada nel guardaroba stagionale, donando un tocco di delicatezza senza risultare troppo appariscosa. Tra le scelte più diffuse ci sono pantaloni di questa nuance, che conferiscono un aspetto più raffinato a qualsiasi outfit. La tendenza si distingue per la capacità di combinare eleganza e semplicità, rendendo il rosa cipria un elemento chiave nelle proposte di moda attuali.

L a Primavera-Estate 2026 comanda colore: il rosa pallido. È la nuova ossessione di stagione: pallido, polveroso, romantico senza essere lezioso. Una nuance che conquista accessori, abiti e grandi classici del guardaroba, trasformandoli in alternative più chic e sofisticate. Tra la regina Camilla e Melania Trump è subito intesa in rosa diplomatico X Tra questi, i più desiderabili sono i pantaloni rosa, perfetti per aggiungere un accento femminile anche nei look più rigorosi. Ecco come. Dove li abbiamo già visti. Qualche stagione fa il rosa era diventato il colore dell’anno grazie al ritorno al cinema di Barbie, in una versione accesa, pop, dichiaratamente scenografica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con i pantaloni rosa cipria che fanno sembrare tutto più elegante

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Beautiful Female Model Shows Perfect Spring Fashion at Iconic Paris Landmarks | France Travel

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