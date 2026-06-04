Le truffe continuano anche durante il periodo di ferie, coinvolgendo diverse modalità. Tra queste, ci sono richieste di rimborsi falsi tramite PayPal, proposte di investimenti apparentemente vantaggiosi e telefonate che invitano a presentarsi in caserma senza motivo reale.

Dal falso rimborso Pay Pal, alla proposta di investimento vantaggioso sino alla telefonata che intima di presentarsi in caserma. Le truffe non vanno in vacanza e, sopratutto in questo periodo, ripartono quelle a danno di anziani e persone fragili. Da qualche tempo arrivano nelle caselle di posta elettronica mail che apparentemente sembrano spedite da Pay Pal. L’oggetto parla del diritto a un rimborso emerso da una verifica sulle transazioni effettuate. Nella mail si suggerisce di seguire la procedura che porterà poi alla restituzione delle somme che possono superare anche i mille euro. Peccato però che il link non rimandi ad alcun sito ufficiale ma ad altri portali in cui viene chiesto di inserire dati personali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dal rimborso inesistente alla falsa convocazione in caserma, le truffe non vanno in vacanza

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