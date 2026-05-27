Truffa della finta convocazione in caserma | così una banda sta ripulendo le case a Roma

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una banda di truffatori sta sottraendo beni da case a Roma utilizzando una falsa convocazione in caserma. Almeno sei persone sono state coinvolte, tra cui un anziano che è caduto nel tranello e la sua moglie che è stata rapinata in casa. I criminali chiamano le vittime dal telefono fisso, fingendosi militari della guardia di finanza, per convincerle a collaborare o aprire la porta. La tecnica si ripete con modalità simili, creando un pericoloso schema di raggiro.

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Almeno sei casi, con un anziano caduto nel tranello e la moglie rapinata in casa da un truffatore. Vere e proprie organizzazioni criminali i cui componenti effettuano un primo contatto con le vittime tramite telefono fisso, qualificandosi come militari del corpo della guardia di finanza e, nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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