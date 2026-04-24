Finti finanzieri li separano con una falsa convocazione anziani derubati in casa | portate via anche le fedi

Due anziani sono stati vittima di una truffa messa in atto da falsi finanzieri nel comune della Vallesina. I truffatori hanno convinto la coppia a farli entrare in casa fingendo una convocazione ufficiale, e durante l'intrusione hanno portato via soldi e oggetti di valore, comprese le fedi nuziali. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto un uomo di oltre 80 anni e la moglie di 75.

CASTELBELLINO - Finti finanzieri mettono a segno una truffa ai danni di una coppia di anziani. È accaduto nei giorni scorsi nel comune della Vallesina, dove un uomo di oltre 80 anni e la moglie di 75 sono stati raggirati con un piano studiato nei dettagli.Secondo quanto raccontato dal figlio.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Palermo, un parroco: "Stop ai matrimoni con le fedi portate in chiesa da animali"Gli animali non potranno portare le fedi agli sposi durante la celebrazione dei matrimoni, funzione che potrà essere svolta solo da essere umani. Rapina in casa con lo spray urticante: tre anziani di Carpiano picchiati e derubati. Caccia alla banda dei quattroCarpiano (Milano), 12 fennario 2026 – Attimi di paura, l’altro giorno a Carpiano, dove si è consumata una rapina violenta ai danni di tre anziani,...