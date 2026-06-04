Dal ‘mito’ De Mita alla segreteria di Veltroni fino all’Europa chi è Pina Picierno

(Adnkronos) – Nata a Santa Maria Capua Vetere sotto il segno di Ciriaco De Mita – 'il mio mito', lo ha spesso definito – Pina Picierno ha iniziato giovanissima ad impegnarsi in politica. Gli esordi nel Partito Popolare e quindi dal 2002, ad appena 21 anni, aderisce alla Margherita. Nel 2005 è eletta presidente federale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il lungo addio di Pina Picierno al PdPina Picierno ha annunciato il suo abbandono del Partito Democratico in un'intervista al Foglio.