Sette bambine siriane, provenienti dal campo di Azraq in Giordania, hanno partecipato per la prima volta al torneo di taekwondo Kim e Liù a Roma. Le atlete sono state accompagnate dall’associazione organizzatrice e hanno gareggiato nella competizione internazionale. Si tratta di una delle rare occasioni in cui le giovani provenienti da un campo profughi hanno potuto competere in un evento sportivo fuori dalla loro residenza. La trasferta ha rappresentato anche un momento di visibilità per il loro percorso sportivo.

Il taekwondo italiano rinnova il suo impegno umanitario per chi fugge da guerre e persecuzioni. La Federazione italiana taekwondo (Fita) è già da tempo impegnata in iniziative a supporto di persone che vivono in contesti di forte disagio ma quest’anno fa un ulteriore passo avanti: al torneo Kim e Liù - la gara dedicata ai giovani tra i 6 e gli 11 anni che si disputerà in contemporanea con il World Taekwondo Roma Grand Prix 2026 - parteciperanno sette bambine siriane provenienti dal campo profughi di Azraq, in Giordania. Le atlete sono state ricevute da papa Leone XIV e hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è tenuta il 3 giugno al museo dell’Ara Pacis. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilsole24ore.com - Dal campo di Azraq a Roma, sette bimbe siriane al torneo di taekwondo Kim e Liù

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Taekwondo, il Team Smiraglia non si ferma più: sette ori a Rossano e pioggia di medaglie al Kim e LiùIl Team Smiraglia ha conquistato sette medaglie d’oro a Rossano, aggiungendo numerosi altri riconoscimenti ai tornei Kim e Liù.

Taekwondo, torneo Kim Liu: ben otto medaglie per la "Gold Team" BrindisiLo scorso 25 e 26 aprile si è svolto a Bari il torneo interregionale Kim Liu Sud, con la partecipazione di circa settecento atleti.

Argomenti più discussi: Dal Papa le piccole rifugiate siriane: così lo sport diventa cultura dell'incontro; Taekwondo, sette bambine siriane del campo profughi di Azraq accolte da Papa Leone; A Roma il Grand Prix di taekwondo, la corsa a LA 2028 parte dal Foro Italico; Taekwondo, Nepi: Grand Prix appuntamento prestigioso, al Foro Italico il mondo si unisce.

Taekwondo, sette bambine siriane del campo profughi di Azraq accolte da Papa LeonePapa Leone XIV ha accolto questa mattina in piazza San Pietro sette bambine siriane che praticano il taekwondo nel campo profughi di Azraq in Giordania ... italpress.com