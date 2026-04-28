Taekwondo torneo Kim Liu | ben otto medaglie per la Gold Team Brindisi

Lo scorso 25 e 26 aprile si è svolto a Bari il torneo interregionale Kim Liu Sud, con la partecipazione di circa settecento atleti. Gli atleti della società sportiva Taekwondo Gold Team di Brindisi, guidati dal maestro Marco Cazzato, hanno conquistato otto medaglie durante l’evento. La competizione ha visto la presenza di numerosi partecipanti provenienti da diverse aree della regione.

BRINDISI - Sono ben otto le medaglie conquistate dagli atleti brindisini della società sportiva Taekwondo gol team capitanata dal maestro Marco Cazzato al torneo interregionale denominato Kim Liu sud nella città di Bari lo scorso 25 e 26 aprile in cui hanno partecipato circa settecento atleti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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