Taekwondo il Team Smiraglia non si ferma più | sette ori a Rossano e pioggia di medaglie al Kim e Liù

Il Team Smiraglia ha conquistato sette medaglie d’oro a Rossano, aggiungendo numerosi altri riconoscimenti ai tornei Kim e Liù. Durante la stagione sportiva, gli atleti del team hanno ottenuto risultati significativi in varie competizioni, dimostrando abilità e determinazione. La serie di successi include medaglie d’oro e altri premi, confermando la costanza della squadra in diverse gare. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori nel mondo del taekwondo.

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Se un neofita del taekwondo dovesse ripercorrere tutti i successi ottenuti dal Team Smiraglia in quest'anno sportivo potrebbe pensare che si stia parlando di uno sport semplice da praticare, che non richiede particolari abilità e capacità fisiche, che non necessita di una complessa preparazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nove medaglie per le Pantere team Carrara al Kim & Liù Sicilia di TaekwondoNove podi conquistati e grandi emozioni a Barcellona Pozzo di Gotto: domenica 26 aprile, la rappresentativa di taekwondo guidata dal maestro Marco... Taekwondo, torneo Kim Liu: il "Team Nuzzo" conquista due medaglie d'argentoSAN DONACI - Si è svolto il 25 e 26 aprile, al Palaflorio di Bari, il trofeo Kim E Liù Sud dedicato alle categorie Beginners, Children e Kids, che ha... Argomenti più discussi: Gli Echi di libertà degli ospiti di Villa Piserchia riempiono il Palazzetto dell'Arte di Foggia; La scrivania biomeccanica intelligente Neurodesk vince lo StartupDay26 di Foggia; La rivoluzione civile degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Foggia con MOUE, il primo festival di grafica sociale della città; Play off Serie C: il Campobasso affronterà il Potenza, andata il 10 maggio in Molise, ritorno il 13 al Viviani. Taekwondo, il team Smiraglia conquista il podio al Torneo Dicearchia: è 1° su 77 societàUna meravigliosa ulteriore conquista quella degli atleti del Team Smiraglia al Torneo Dicearchia, che si svolge puntualmente ogni anno a Giugliano a pochi chilometri dal capoluogo campano dove la ... foggiatoday.it