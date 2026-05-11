Taekwondo il Team Smiraglia non si ferma più | sette ori a Rossano e pioggia di medaglie al Kim e Liù
Il Team Smiraglia ha conquistato sette medaglie d’oro a Rossano, aggiungendo numerosi altri riconoscimenti ai tornei Kim e Liù. Durante la stagione sportiva, gli atleti del team hanno ottenuto risultati significativi in varie competizioni, dimostrando abilità e determinazione. La serie di successi include medaglie d’oro e altri premi, confermando la costanza della squadra in diverse gare. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori nel mondo del taekwondo.
Se un neofita del taekwondo dovesse ripercorrere tutti i successi ottenuti dal Team Smiraglia in quest'anno sportivo potrebbe pensare che si stia parlando di uno sport semplice da praticare, che non richiede particolari abilità e capacità fisiche, che non necessita di una complessa preparazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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