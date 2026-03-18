Istruzione tecnica Valditara in Calabria | Prima regione per adesione alla riforma 4+2

Il ministro dell’istruzione ha visitato oggi la Calabria, che si conferma come la regione con il maggior numero di studenti e istituti coinvolti nella riforma dell’istruzione tecnica e professionale 4+2. Durante l’evento, sono stati condivisi dati che evidenziano un’alta percentuale di adesione rispetto alle altre regioni. La visita si è concentrata sulle scuole e sui progetti avviati per implementare il nuovo modello formativo.

La Calabria è la regione con il più alto livello di adesione alla riforma dell’istruzione tecnica e professionale in rapporto a studenti e istituti coinvolti. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di una visita a Paola, in provincia di Cosenza, dove ha incontrato studenti e personale dell’Istituto d’istruzione superiore “San Francesco”, dell’Istituto tecnico professionale e dell’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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