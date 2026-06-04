Dai sentieri di Veano ai briganti di Vigoleno | gli eventi di inizio giugno del weekend piacentino
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Da venerdì 5 a domenica 7 giugno alla Galleria Ricci Oddi danza, musica e arti visive con lo spettacolo "Trasfigurazioni"Venerdì 5 e sabato 6 giugno a Bobbio la Festa dell'OratorioVenerdì 5 giugno alla Libreria Fahrenheit la presentazione del libro "Piacentini per sempre"Venerdì 5 giugno alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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