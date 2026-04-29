Al via Festival “Sentieri di Mare” promosso dal Gac “Golfo di Patti”. Presenti alla conferenza stampa di presentazione: Gianluca Bonsignore, Sindaco di Patti, Dario Natoli, Raf del Gac, Settimo Accetta, Presidente del Co.Ge.Pa Portorosa, e Sergio Colli, Referente AB Comunicazione di Milano che si.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Sentieri e Sapori, una stagione ricca di eventi: da metà aprile 15 appuntamenti tra collina, mare, pineta e cittàCna: “Il progetto si amplia, dal Faentino e dalla Vena del Gesso si arriva al mare.

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Temi più discussi: Sentieri di Mare nel Golfo di Patti: al via gli eventi di promozione del territorio il 30 aprile 2026; Santa Margherita Ligure 2026: Guida a cosa vedere; Paesaggi mozzafiato e spiagge selvagge: ecco la magia della Bretagna; Cammino dei Santuari del Mare: fede, natura e tradizione lungo i sentieri della Liguria.

Il Festival Sentieri di Mare prende il via a Milazzo (ME)Giovedì 30 aprile prende il via a Milazzo il Festival Sentieri di Mare, iniziativa dedicata alla valorizzazione del territorio promossa dal GAC Golfo di Patti insieme al Comune di Patti. Il Festival ... guidasicilia.it

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Anna Li Vigni alla scoperta del Cammino dei Santuari del Mare: fede, natura, storia e tradizione sui sentieri della Liguria 126 chilometri tra mare e montagna, dalla Basilica dell'Assunta di Sestri Ponente alla Cattedrale di San Lorenzo. A piedi o in bicicletta. - facebook.com facebook