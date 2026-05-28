Weekend e ponte del 2 giugno | gli eventi da non perdere a Viterbo e provincia

Durante il ponte del 2 giugno, si svolgerà a Soriano del Cimino un concerto gratuito di Noemi, molto atteso. A Viterbo si terrà il tradizionale trasporto della macchina della Madonna Liberatrice. La regione propone anche altri eventi e iniziative, con un programma che comprende diverse manifestazioni. Questi appuntamenti sono in programma nel fine settimana e nel giorno del 2 giugno, offrendo diverse occasioni di partecipazione e intrattenimento.

Per il ponte del 2 giugno la Tuscia propone un fitto programma di eventi emozionanti e imperdibili. Tra gli appuntamenti più attesi c'è sicuramente il concerto gratuito a Soriano del Cimino di Noemi, ma anche il tradizionale trasporto della macchina della Madonna Liberatrice a Viterbo o, ancora. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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