Sul red carpet e nelle sfilate, il focus si sposta sul lusso del riposo. La moda attuale valorizza il sonno come bene di prestigio. La tendenza si riflette anche nelle campagne pubblicitarie e nelle collezioni di brand di alta gamma. La ricerca del comfort e della qualità del sonno si combina con l’immagine di uno stile di vita esclusivo. Il cambio di paradigma si manifesta attraverso prodotti di lusso dedicati al riposo e al relax.

D imenticate l’epoca in cui vantarsi di dormire poco era sinonimo di ambizione. Oggi il sonno è diventato uno dei beni più preziosi e desiderati. Tra rituali wellness, risvegli lenti e una crescente attenzione al benessere personale, il sonno è diventato una nuova aspirazione collettiva. E la moda, naturalmente, segue la tendenza. Slip dress: come indossare l’abito sottoveste nella quotidianità X Leggi anche › Dormire poco e male? Come creare il proprio tempio del sonno che rilassa davvero Il pigiama donna nella Primavera Estate 2026 esce dalla camera da letto per conquistare passerelle e red carpet, accompagnato da vestaglie in seta, silhouette morbide come cuscini e dettagli che evocano il piacere di indugiare ancora tra le lenzuola, nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai red carpet alle passerelle, la moda ora punta sul lusso più desiderato: il riposo

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