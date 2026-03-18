Durante gli Oscar 2026, l’attore Jacob Elordi ha attirato l’attenzione non solo per la sua presenza sul red carpet, ma anche per aver condiviso il momento con sua madre, Melissa. La scena, che ha suscitato molte reazioni, ha mostrato i due mano nella mano mentre sfilavano tra le celebrità. La partecipazione di Melissa all’evento ha generato discussioni tra il pubblico e i media presenti.

D iciamocelo: vedere Jacob Elordi che tiene per mano sua madre agli Oscar 2026 ha fatto sospirare mezzo mondo. Ma la luna di miele tra l’attore e il popolo del web è durata quanto un tappeto rosso. Appena si sono spenti i riflettori del Dolby Theatre, l’idillio si è crepato: da «figlio dei sogni» a «caso clinico» il passo è stato brevissimo, e la discussione sul suo rapporto con mamma Melissa è diventata più accesa dei commenti sul premio per il miglior attore non protagonista che il giovane divo australiano non è riuscito a vincere. Oscar 2026: i look delle star sul tappeto rosso. guarda le foto Jacob Elordi con la mamma agli Oscar: la promessa mantenuta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'uomo più desiderato del momento, un red carpet da sogno e... sua madre. Perché la presenza di mamma Melissa agli Oscar fa discutere

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