Dagasso, talento pescarese, ha debuttato con l’Azzurro. È stato convocato per la prima volta in nazionale dopo aver giocato in Serie B. L’allenatore che ha guidato il suo percorso dal Pescara è stato il suo mentore. Dagasso ha superato le selezioni e ha fatto il suo esordio in nazionale, passando dalla seconda serie al debutto con la maglia azzurra. La convocazione è avvenuta poche settimane dopo aver lasciato il club di provenienza.

Chi è l'allenatore che ha guidato il suo percorso dal Pescara?. Come ha fatto Dagasso a passare dalla Serie B alla Nazionale?. Quale altro grande talento pescarese ha vissuto un percorso simile?. Cosa deve fare il giocatore per diventare un titolare fisso?.? In Breve Subentro al minuto 76 al posto di Lipani nello Stade de Luxembourg. Baldini guida la Nazionale dopo aver allenato Dagasso al Pescara. Percorso dal Venezia alla Serie A dopo l'arrivo a gennaio. Riferimento al talento abruzzese Verratti per il calcio locale. Il debutto di Dagasso in Nazionale: un segnale che arriva dal campo. Martedì 3 giugno 2026, lo Stade de Luxembourg ha ospitato l’incontro tra Lussemburgo e Italia, dove il centrocampista pescarese Matteo Dagasso ha ottenuto il suo primo ingresso nella Nazionale Maggiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dagasso debutta con l’Azzurro: il traguardo del talento pescarese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il pescarese Dagasso vola in A con il Venezia. Premiato a Coverciano come "Giovane promessa del calcio italiano"

Leggi anche: Il pescarese Matteo Dagasso convocato in Nazionale Maggiore

Temi più discussi: Matteo Dagasso: debutto con la Nazionale A, emozione unica; Dopo la serie A ecco anche la nazionale: settimane da sogno per Matteo Dagasso; Da Reggiani a Koleosho e Dagasso: c’è un’Italia da amare; Dagasso, mercoledì il debutto in nazionale.

Matteo Dagasso: debutto con la Nazionale A, emozione unicaPer Matteo Dagasso una serata memorabile. Un anno fa era addirittura in C col suo Pescara, impegnato nella finalissima play off per la promozione in B vinta ai rigori con la Ternana. Una storia bellis ... rete8.it

Da Reggiani a Koleosho e Dagasso: c’è un’Italia da amareCorrono, spingono e si divertono. Alta intensità in allenamento. La Giovane Italia ha impressionato Donnarumma. Il ct Baldini è convinto di spuntarla in Lussemburgo e di tenere testa alla Grecia. Nien ... msn.com

La squadra italiana per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo reddit