Daffara brilla all’Avellino | la Juventus monitora la sua crescita definito il piano per il futuro del baby portiere!

Da calcionews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Daffara si sta facendo notare in Serie B con l’Avellino, attirando l’attenzione di diversi club di alto livello. La Juventus ha avviato un monitoraggio sulla sua crescita e ha predisposto un piano per il suo eventuale futuro. Il portiere, ancora giovane, sta accumulando esperienza nel campionato cadetto, dove sta dimostrando le sue capacità tra i pali. La sua evoluzione sta attirando interesse da parte di altri osservatori e società.

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