Due giovani calciatori della Juventus sono stati convocati dalla nazionale per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Entrambi hanno disputato la stagione con la squadra giovanile, con Daffara e Faticanti che hanno ricevuto la prima chiamata in azzurro. La stagione si è conclusa con alcune presenze e buone prestazioni, ma senza ancora stabilire un ruolo fisso in prima squadra. Le convocazioni rappresentano un primo passo nel percorso internazionale per i due calciatori.

di Fabio Zaccaria La Nazionale premia il vivaio Juve, il neo ct Baldini convoca 2 bianconeri per le amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia: ecco il recap stagionale e le opzioni per il futuro dei due calciatori. La notizia era nell’aria da giorni, il neo ct della Nazionale Italiana, Silvio Baldini aveva promesso una rivoluzione in termini di convocazioni per le amichevoli del nuovo ciclo tecnico, probabilmente da traghettatore più che una soluzione a lungo termine. Ebbene, la conferma ufficiale è arrivata, in vista delle amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo prima e Grecia poi, molti ragazzi sono stati promossi dall’Under 21 azzurro: decisiva in questo senso la promozione di Baldini nella Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Nazionale premia il vivaio Juve, prima chiamata per Daffara e Faticanti: com’è andata la loro stagione e quale sarà il futuro in chiave Juventus

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