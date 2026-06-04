Da Zingonia al Mondiale | Amad Diallo l’ex baby prodigio dell’Atalanta protagonista con la Costa d’Avorio

Notizia in breve

A 24 anni, a pochi mesi dal compleanno, un calciatore originario di Zingonia sta vivendo il suo momento più importante. Dopo aver iniziato nelle giovanili di una squadra locale, ha raggiunto la nazionale della Costa d’Avorio e ha partecipato ai Mondiali. La sua crescita si è vista sui campi, passando da esordiente a protagonista internazionale. È stato considerato un talento promettente fin dai primi passi nel settore giovanile.