Da Zingonia al Mondiale | Amad Diallo l’ex baby prodigio dell’Atalanta protagonista con la Costa d’Avorio
A 24 anni, a pochi mesi dal compleanno, un calciatore originario di Zingonia sta vivendo il suo momento più importante. Dopo aver iniziato nelle giovanili di una squadra locale, ha raggiunto la nazionale della Costa d’Avorio e ha partecipato ai Mondiali. La sua crescita si è vista sui campi, passando da esordiente a protagonista internazionale. È stato considerato un talento promettente fin dai primi passi nel settore giovanile.
Chi lo ha visto crescere sui campi di Zingonia lo ha sempre detto: il ragazzo arriverà. Magari ci è voluto qualche anno in più, ma Amad Diallo a 24 anni da compiere (il prossimo 11 luglio) sta vivendo (finora) il momento più splendente della sua ancor giovanissima carriera. E si prepara a brillare sul palcoscenico più importante di tutti: il Mondiale di calcio. Nella patria dello spettacolo, l’America. Con addosso la maglia arancione della sua Costa d’Avorio, quella che ha rappresentato a livello di Olimpiadi a Tokyo nel 2021 per la prima volta ad un grande torneo, dopo aver già ‘blindato’ il proprio futuro a marzo dello stesso anno subentrando nel finale contro il Niger. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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