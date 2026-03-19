Bonny, attaccante dell’Inter, ha deciso di rappresentare la Costa d’Avorio nel prossimo Mondiale invece di giocare con la Francia. La sua scelta ha portato alla sua convocazione nella nazionale ivoriana, dove si unisce agli Elefanti per le competizioni internazionali. La sua decisione segna un cambio di rappresentanza per l’atleta, che ora si prepara a disputare il torneo con la sua nuova squadra nazionale.

Inter News 24 Bonny sceglie la nazionale ivoriana per il prosieguo della sua carriera internazionale, rinunciando alla chiamata della Francia. Il futuro internazionale di Ange-Yoan Bonny, talentuoso centravanti classe 2003 e colonna offensiva dell’ Inter, ha preso una direzione definitiva. Nonostante le origini parigine e la crescita nel sistema calcistico transalpino, la punta ha deciso di legarsi ufficialmente alla Costa d’Avorio. La selezione africana, che figura tra le compagini già certe di partecipare alla prossima spedizione mondiale, accoglie così un rinforzo di grande prospettiva per il proprio reparto avanzato. La decisione definitiva e il legame con le origini. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny apre le porte alla Costa d’Avorio: il centravanti dell’Inter giocherà il mondiale con gli Elefanti

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Bonny sceglie la Costa d’Avorio: addio Francia, giocherà i Mondiali 2026L’ascesa irresistibile di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’Inter sta per sfociare in una svolta clamorosa per la sua carriera internazionale.

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