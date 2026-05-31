Bonny ora il Mondiale con la Costa d’Avorio! Raggiunti i compagni a Parigi | Primi passi con gli ‘Elefanti’

Bonny si è unito ai compagni a Parigi, partecipando per la prima volta alla selezione della Costa d’Avorio. È stato convocato per il Mondiale e si è presentato con il gruppo ivoriano nella capitale francese.

di Paolo Moramarco Bonny, ora il Mondiale con la Costa d’Avorio! Raggiunti i compagni a Parigi alla prima convocazione per la selezione ivoriana. Ange-Yoan Bonny parteciperà al Mondiale 2026 con la Costa d’Avorio, nazionale per la quale ha scelto ufficialmente di giocare pochi giorni fa, dopo due presenze con le giovanili della Francia. Gruppo E e primi passi con gli Elefanti. Il ct Émerse Faé ha inserito Bonny tra i convocati per la spedizione americana: la Costa d’Avorio affronterà nel Gruppo E Germania, Ecuador e Curaçao. L’avventura dell’ex attaccante del Parma, oggi all’ Inter, è iniziata ufficialmente ieri a Parigi, come riportato sul profilo Instagram della nazionale: « Primi passi con gli Elefanti per Bonny, ora al fianco dei suoi compagni di squadra a Parigi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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