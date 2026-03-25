Fiumicino al Parco Da Vinci debutta Graffia&daiVinci tra premi mercatini e riuso

A Fiumicino, nel Parco Da Vinci, è iniziata la nuova stagione con l'apertura del concorso a premi “Graffia&daiVinci”, accompagnato da mercatini e iniziative di riuso. L'evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, si svolge con l'obiettivo di promuovere attività ludiche e sostenibili nel parco cittadino. La manifestazione si svolge durante i fine settimana, coinvolgendo diverse aree del parco.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – Con l’arrivo della primavera, il Parco Da Vinci si anima con una stagione ricca di appuntamenti, ma soprattutto con una grande novità pensata per coinvolgere il pubblico in modo semplice e divertente: il nuovo concorso a premi “ Graffia&daiVinci ”. Un’iniziativa che unisce intrattenimento e shopping, inserendosi in un programma sempre più orientato alla socialità e alla valorizzazione del territorio. Di che si tratta? Di un vero e proprio concorso a cui si può partecipare dal 20 marzo al 12 aprile 2026 per vincere una gift card spendibile in tutti i punti vendita del Parco. Un’attività digitale immediata e accessibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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