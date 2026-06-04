Il completo-pigiama, originariamente di nicchia, è diventato un elemento comune dello street style durante l’estate. Viene apprezzato per la combinazione di comodità e stile, trasformandosi da scelta alternativa a capo di tendenza.

Da trend di nicchia a must dell’estate, il completo-pigiama conquista lo street style grazie al mix di comfort ed eleganza. Leggero e versatile, è tra i coordinati preferiti dalle celebrity. Tra le ultime interpreti del trend spicca Kendall Jenner, fotografata a Osaka insieme a Jacob Elordi con una versione dal fascino orientale. La modella ha scelto un coordinato color avorio composto da una blusa morbida dalla finitura luminosa e pantaloni coordinati. A caratterizzare il look erano soprattutto le chiusure con fiocchi disposte sul davanti, un dettaglio ispirato alla tradizione asiatica che aggiungeva movimento e personalità all’insieme. Per spezzare la palette neutra, Jenner ha completato l’outfit con una maxi tote verde oliva di The Row, accessorio pratico ma al tempo stesso capace di dare profondità cromatica all’intero styling. 🔗 Leggi su Amica.it

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The Architectural Blueprint Thats Rebuilding the American Family

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