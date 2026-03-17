Le sneakers da corsa stanno trovando spazio anche nel mondo della moda urbana, passando dall’attività sportiva a outfit quotidiani. Cinque idee outfit mostrano come abbinare queste scarpe, combinando comfort, funzionalità e un tocco di glamour cittadino. Le scarpe da running, tradizionalmente pensate per il performance, vengono ora indossate anche per creare look pratici e alla moda.

P erformance e stile non sono mai stati così vicini. Le scarpe running, nate per macinare chilometri, conquistano anche il guardaroba urbano e diventano protagoniste dello street style. Ma come abbinare le sneakers da corsa senza rinunciare all’eleganza? Tra leggings sportivi, pantaloni sartoriali e abiti minimal, ecco cinque idee outfit di tendenza per la primavera estate 2026. Con l’abito midi Per correre al brunch, o all’aperitivo con le amiche. La combo scarpe running e abito midi è tra le più cool. Leggi anche › Corsa al look perfetto. 5 outfit con le sneakers running da provare in città Con lo spolverino Basta un trench pulito, meglio se senza cintura, per abbinare con stile le sneakers running in città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal mondo dello sport allo street style: ecco come abbinare le sneakers da corsa con cinque idee outfit che uniscono comfort, funzionalità e glamour urbano

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