Che i pantaloni balloon con la loro silhouette morbida e arrotondata siano diventati una delle tendenze più forti della stagione è sotto gli occhi di tutti. Comodi, pratici, insoliti e ricchi di fascino, hanno conquistato il pubblico delle fashion lover in poco tempo. Ora però potrebbero anche lasciare il passo alla loro versione tuta. Ad attirare l’attenzione alle ultime sfilate di Parigi è stata infatti da combinazione giacca di pelle e tuta harem. In questo caso i pantaloni da neo genio della lampada si sono fatti ultra femminili legandosi a un top aderente che lascia scoperte le spalle. Coperte poi dall’immancabile giacca di pelle. Un binomio senza dubbio inedito che non passa inosservato e che ci regala uno spunto interessante per lo shopping di stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La tuta da genio della lampada in versione ultra femminile conquista lo street style in compagnia di una giacca corta di pelle

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