Da TikTok al boom del luxury resale | come Andrea Liconti sta trasformando il mercato del lusso usato

Andrea Liconti ha iniziato a condividere contenuti su TikTok, ottenendo milioni di visualizzazioni. Ora si occupa di compravendita di beni di lusso usati, basando il suo lavoro su valutazioni, negoziazioni e esperienza diretta. La sua attività si inserisce nel settore del resale di lusso, che ha visto una crescita significativa negli ultimi tempi. La sua presenza online ha contribuito a promuovere questa tendenza e ad attrarre clienti interessati a beni di seconda mano di alta gamma.

Dietro milioni di visualizzazioni su TikTok c’è un business costruito su esperienza, valutazioni e capacità di negoziazione. È il caso di Andrea Liconti, imprenditore milanese specializzato nella compravendita di borse, orologi e accessori di lusso di seconda mano, che negli ultimi anni ha trasformato una professione tradizionale in un fenomeno digitale. Nato nel 1987 da padre calabrese e madre veneta, Liconti cresce tra Veneto, Torino e Milano sviluppando fin da giovane interesse per il commercio e l’attività imprenditoriale. Dopo un primo percorso universitario in ambito economico, consegue nel 2012 la laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa e successivamente, nel 2021, una seconda laurea in Filosofia, affiancando costantemente gli studi al lavoro nell’azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Panorama.it

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